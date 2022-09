Basket | Simone Fontecchio | “La Serbia non prenderà il match sottogamba | il nostro è un gruppo unito”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022)è ormai una sicurezza per la Nazionale di pallacanestro allenata da Gianmarco Pozzecco. L’ala fresco di firma con gli Utah Jazz si è confermato come la vera e propria stella della selezione azzurra, arrivata agli ottavi di finale degli Europei che vivono la propria fase finale alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. L’Italia ora è chiamata ad una vera e propria impresa contro ladel due volte MVP NBA Nikola Jokic. L’azzurro è stato ascoltato da Piero Guerrini di Tuttosport e ha detto la sua sulla partita che andrà in scena questo pomeriggio alle 18.00: “Sono certo che lanon la prenda(la partita, ndr.). Sarà molto difficile però lo sappiamo e sappiamo come fare. Ma ha talento diffuso ovunque, ha Micic che può fare tutto. Non hanno problemi a creare vantaggi. Ma ...