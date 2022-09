Auto contro un palo, Alessandra e Roberta morte sul colpo: avevano 28 anni (Di domenica 11 settembre 2022) Tragedia sulla strada. Il dramma di Avellino sconvolge la comunità intera. Poco prima che albeggiasse, la coppia di amiche viaggiava a bordo della Fiat 500 rossa, con a bordo altri due giovani. Purtroppo Alessanra Taddeo e l’amica Roberta Iuliano, entrambe di 28 anni, hanno chiuso per sempre i loro occhi. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano muoiono a 28 anni. Una dinamica, quella del sinistro avvenuto in via San Cosma a Cervinara, ancora al vaglio degli inquirenti. Non è del tutto chiaro il motivo per cui la Fiat 500 rosso con a bordo le 4 giovani si sia poi schiantata tragicamente contro il palo. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano muoiono a 28 anni. Il tragico schianto alle prime luci dell’alba Uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Tragedia sulla strada. Il dramma di Avellino sconvolge la comunità intera. Poco prima che albeggiasse, la coppia di amiche viaggiava a bordo della Fiat 500 rossa, con a bordo altri due giovani. Purtroppo Alessanra Taddeo e l’amicaIuliano, entrambe di 28, hanno chiuso per sempre i loro occhi.Taddeo eIuliano muoiono a 28. Una dinamica, quella del sinistro avvenuto in via San Cosma a Cervinara, ancora al vaglio degli inquirenti. Non è del tutto chiaro il motivo per cui la Fiat 500 rosso con a bordo le 4 giovani si sia poi schiantata tragicamenteilTaddeo eIuliano muoiono a 28. Il tragico schianto alle prime luci dell’alba Uno ...

