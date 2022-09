Attaccano i piedi dei bagnanti in gruppo: una nuova minaccia marittima | I mini-piranha terrorizzano i residenti (Di domenica 11 settembre 2022) La nuova minaccia che arriva dal mare ha già terrorizzato i bagnanti che avvertono: i mini-piranha Attaccano in gruppo e possono essere molto pericolosi. Il mare, per quanto affascinante, può avere mille insidie, soprattutto quando si tratta dell’oceano. Il mondo sommerso infatti ha tutta una sua vita che poco si cura della nostra, continua silente, L'articolo Attaccano i piedi dei bagnanti in gruppo: una nuova minaccia marittima I mini-piranha terrorizzano i residenti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Lache arriva dal mare ha già terrorizzato iche avvertono: iine possono essere molto pericolosi. Il mare, per quanto affascinante, può avere mille insidie, soprattutto quando si tratta dell’oceano. Il mondo sommerso infatti ha tutta una sua vita che poco si cura della nostra, continua silente, L'articolodeiin: unaNewNotizie.it.

vantaevbearr : @Kth91biby Ma ti rendi condo che state creando una questione di stato per dei piedi cristo santo DEI PIEDI. Poi dic… - killertaekoo : non me ne frega un cazzo dei piedi di taehyung perché i miei occhi si attaccano subito alle sue mani - scuroscuroscuro : Mini piranha attaccano i bagnanti: 'Sono saltata fuori dall'acqua e i miei piedi sanguinavano' - Il Fatto Quotidiano - nonstop9981 : Mini piranha attaccano i bagnanti: “Sono saltata fuori dall’acqua e i miei piedi sanguinavano” - FQMagazineit : Mini piranha attaccano i bagnanti: “Sono saltata fuori dall’acqua e i miei piedi sanguinavano” -