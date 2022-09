Arriva in ospedale con una grave necrosi ai genitali: la confessione dell’uomo (costretto all’amputazione) spiazza i medici (Di domenica 11 settembre 2022) Un 55enne di Castellamare di Stabia, dopo qualche resistenza, ha dovuto confessare ai medici dell’ospedale San Leonardo l’origine della sua infezione ai genitali. E’ Arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia in gravi condizioni il 55enne, di cui non si sa l’identità, con un’infezione cronica ed estesa ai genitali che l’avrebbe potuto condurre alla morte, se non curata adeguatamente e tempestivamente. I medici, infatti, hanno capito sin da subito come l’uomo avesse contratto la malattia di Fournier, meglio conosciuto come gangrena di Fournier. Fonte: CanvaSi tratta di un’infezione necrotizzante e rara che attacca gli strati più profondi della pelle che provoca necrosi, ovvero la morte dei tessuti. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 settembre 2022) Un 55enne di Castellamare di Stabia, dopo qualche resistenza, ha dovuto confessare aidell’San Leonardo l’origine della sua infezione ai. E’to al pronto soccorso dell’San Leonardo di Castellamare di Stabia in gravi condizioni il 55enne, di cui non si sa l’identità, con un’infezione cronica ed estesa aiche l’avrebbe potuto condurre alla morte, se non curata adeguatamente e tempestivamente. I, infatti, hanno capito sin da subito come l’uomo avesse contratto la malattia di Fournier, meglio conosciuto come gangrena di Fournier. Fonte: CanvaSi tratta di un’infezione necrotizzante e rara che attacca gli strati più profondi della pelle che provoca, ovvero la morte dei tessuti. ...

