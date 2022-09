Vuelta 2022 | Carapaz centra il tris | la Vuelta è di Remco

(Di sabato 10 settembre 2022) Il campione olimpico Richard(Ineos Grenadiers) ha vinto la ventesima e penultima tappa della 77maEspana che viaggiava da Moralzarzal al Puerto de Navacerrada lungo 181 chilometri infarciti da ben cinque GPM. L’ecuadoriano ha così conquistato il suo terzo successo parziale, in aggiunta alla classifica finale degli scalatori, in questa edizione della corsa spagnola, eguagliando così il danese Mads Pedersen (Trek Segagredo), trionfatore, a sua volta, nella classifica a punti. Alle spalle del Diablito, oggi è giunto, staccato di otto secondi, l’olandese Thymen Arensman (Team DSM) che, ironia della sorte, lo sostituirà l’anno nello squadrone britannico con il vincitore del Giro d’Italia 2019 che passerà alla EF Education Easy Post. Terzo all’arrivo, a consolidare il medesimo posto in classifica generale, è giunto il quasi ...

Remco Evenepoel ha vinto ladi Spagna. L'ultima frazione in montagna non ha scalfito minimamente il priimato in classifica generale del giovane fuoriclasse belga, che ha così conservato l'ampio vantaggio su tutti gli ...Nel confermare che il podio era il suo obiettivo sin dalla vigilia, il corridore della UAE Emirates ha parlato dei sui obiettivi futuri: ' Ora devo riposare perché non sono mai stato così affaticato ...Richard Carapaz ha vinto la 20/a tappa della Vuelta, da Moralzarzal a Navacerrada, mentre il belga Remco Evenepoel è a un passo dalla vittoria finale. L'ecuadoriano, al terzo successo in questa edizio ...Il campione olimpico Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha vinto la ventesima e penultima tappa della 77ma Vuelta Espana che viaggiava da Moralzarzal al Puerto de Navacerrada lungo 181 chilometri infa ...