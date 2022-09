VIDEO – Spalletti contro Auriemma: “Quando ho litigato con tutti?” (Di sabato 10 settembre 2022) Al termine della partita tra Napoli e Spezia, in conferenza stampa Luciano Spalletti ha avuto un lungo battibecco con il giornalista Raffaele Auriemma. Il cronista, che avrebbe dovuto fare l’ultima domanda della conferenza, è stato subito bloccato dall’allenatore che gli ha chiesto spiegazioni su frasi pronunciate in passato che non sono mai piaciute al tecnico del Napoli. Spalletti Auriemma ConferenzaSpalletti contro Auriemma: le parole del tecnico La conferenza stampa di Luciano Spalletti è terminata proprio con l’alterco tra il tecnico e Raffaele Auriemma. “Quando ho litigato con lo spogliatoio? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde? Quando avrei ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Al termine della partita tra Napoli e Spezia, in conferenza stampa Lucianoha avuto un lungo battibecco con il giornalista Raffaele. Il cronista, che avrebbe dovuto fare l’ultima domanda della conferenza, è stato subito bloccato dall’allenatore che gli ha chiesto spiegazioni su frasi pronunciate in passato che non sono mai piaciute al tecnico del Napoli.Conferenza: le parole del tecnico La conferenza stampa di Lucianoè terminata proprio con l’alterco tra il tecnico e Raffaele. “hocon lo spogliatoio? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde?avrei ...

