Uomini e Donne | bufera su Matteo Ranieri e Valeria Cardone commenta | “Cadono le maschere”

Dopo il presunto flirt avuto questa estate con una ragazza ad Ibiza (quando aveva appena lasciato Valeria Cardone), Matteo Ranieri è finito nuovamente al centro delle critiche con l'accusa di aver preso in giro i suoi followers pubblicando post "intellettuali" scopiazzati e fingendo di leggere libri che non ha mai letto. Smascherato da Deianira Marzano, Matteo ha ricevuto una frecciatina anche dalla ex Valeria Cardone. Uomini e Donne gossip, Matteo Ranieri e la presunta nuova fiamma La prime "crepe" sul comportamento di Matteo Ranieri ci sono state quando, appena lasciata su due piedi Valeria Cardone, è volato a Ibiza e a quanto pare ...

