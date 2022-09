Sampdoria | Caputo | «Con il cambio di modulo cambia anche il mio gioco»

(Di sabato 10 settembre 2022) Francesco, attaccante della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Milan: le dichiarazioni Francesco, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con il Milan. DICHIARAZIONI – «Il modo di lavorare è diverso quando giochiamo con il 4-1-4-1. Essendo l’unica punta faccio il terminale da solo, invece quando siamo in due giochiamo con il trequartista dietro. Siamo professionisti e cerchiamo di dare il meglio in campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

PianetaMilan : #SampdoriaMilan, #Caputo a @SkySport: “Affronteremo la squadra più forte” - #SampMilan @sampdoria #UCSampdoria… - milansette : Sampdoria, Caputo a Sky: 'Affrontiamo la squadra più forte in questo momento, servirà massima concentrazione'… - CalcioNews24 : #Caputo ha parlato prima di #SampdoriaMilan ??? - MilanPress_it : Si esprime anche a Sky Sport #Caputo nel pre di #SampdoriaMilan #MilanPress - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Al… -

Commenta per primo Francesco, attaccante della, è intervenuto a Dazn prima della partita con il Milan: 'Sicuramente con una punta cambia il modo di lavorare davanti, a due ho un compagno di reparto. Sono scelte ...- Milan, formazioni ufficiali(4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic;. Allenatore: Giampaolo . Milan: (4 -...Ai microfoni di Sky, Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato così prima della sfida contro il Milan: "E' un periodo difficile per noi, la sconfitta di Verona ci ...Genova – Per la sfida di stasera contro il Milan, Giampaolo torna al 4-5-1 e lancia Villar dal 1’: dopo la sconfitta di Verona, la Sampdoria cerca immediato ... sulle fasce Leris e Djuricic, in ...