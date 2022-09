Roma, si ferma Zalewski per un affaticamento muscolare: salta l’Empoli (Di sabato 10 settembre 2022) Altro infortunio per Jose Mourinho e la sua Roma in questo inizio di stagione: si è fermato, infatti, Nicola Zalewski. affaticamento muscolare all’adduttore per il giovane talento di nazionalità polacca, che verrà ricontrollato nella giornata di lunedì ma sarà costretto a saltare il match contro l’Empoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Altro infortunio per Jose Mourinho e la suain questo inizio di stagione: si èto, infatti, Nicolaall’adduttore per il giovane talento di nazionalità polacca, che verrà ricontrollato nella giornata di lunedì ma sarà costretto are il match contro. SportFace.

raffaellapaita : È tempo di bilanci: dopo quasi un anno di amministrazione Gualtieri la città di #Roma NON ha svoltato. E’ ferma lì.… - AndresCorder0s : RT @sportface2016: #Roma, si ferma #Zalewski per un affaticamento muscolare: salta l’#Empoli - sportface2016 : #Roma, si ferma #Zalewski per un affaticamento muscolare: salta l’#Empoli - Pall_Gonfiato : #Roma per #Mourinho arriva un altro infortunio. E' #Zelewski -