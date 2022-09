Plumcake con avena, yogurt e prugne | La colazione sana per chi ama tenersi in forma! (Di sabato 10 settembre 2022) Un dolce perfetto da mangiare quando si è a dieta è il Plumcake con avena alle noci e prugne secche. Questo dessert è morbido e gustoso, sul palato sarà delizioso. Molto facile da portare a termine la preparazione di questo dolce light porterà via solo 5 minuti e piacerà davvero a tutti anche ai più golosi. Provare per credere! Plumcake con avena alle noci e prugne secche: ingredienti. Per preparare l’impasto occorrono: 40 gr di farina di mandorle 130 gr di fiocchi d’avena 6 gr di lievito in polvere 150 gr di yogurt greco 10% di grassi 60 gr di noci ½ cucchiaio di bicarbonato di sodio 150 gr di prugne secche 60 gr di eritritolo 160 ml di acqua calda 2 cucchiai di olio di semi di girasole Sale un pizzico Decoriamo con: Scaglie di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 10 settembre 2022) Un dolce perfetto da mangiare quando si è a dieta è ilconalle noci esecche. Questo dessert è morbido e gustoso, sul palato sarà delizioso. Molto facile da portare a termine la preparazione di questo dolce light porterà via solo 5 minuti e piacerà davvero a tutti anche ai più golosi. Provare per credere!conalle noci esecche: ingredienti. Per preparare l’impasto occorrono: 40 gr di farina di mandorle 130 gr di fiocchi d’6 gr di lievito in polvere 150 gr digreco 10% di grassi 60 gr di noci ½ cucchiaio di bicarbonato di sodio 150 gr disecche 60 gr di eritritolo 160 ml di acqua calda 2 cucchiai di olio di semi di girasole Sale un pizzico Decoriamo con: Scaglie di ...

