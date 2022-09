Paola Caruso contro Sophie Codegoni: “Nessuna come me” (Di sabato 10 settembre 2022) Non solo la proposta di matrimonio minimal ricevuta a Venezia dal suo Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è al centro del gossip anche per il ruolo di Bonas che ricoprirà nella nuova edizione di Avanti Un Altro. In merito a questa nuova avventura dell’ex gieffina è intervenuta la regina delle Bonas, Paola Caruso. L’ex Bonas in una lettera pubblicata su Di Più ha attaccato la collega. Paola Caruso: “Nessuna Bonas come me cara Sophie”. “Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo. Sappi che questo è l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata ... Leggi su biccy (Di sabato 10 settembre 2022) Non solo la proposta di matrimonio minimal ricevuta a Venezia dal suo Alessandro Basciano,è al centro del gossip anche per il ruolo di Bonas che ricoprirà nella nuova edizione di Avanti Un Altro. In merito a questa nuova avventura dell’ex gieffina è intervenuta la regina delle Bonas,. L’ex Bonas in una lettera pubblicata su Di Più ha attaccato la collega.: “Bonasme cara”. “Cara, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo. Sappi che questo è l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata ...

