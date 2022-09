Napoli-Spezia tifosi furiosi con DAZN: “Vergogna” (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli-Spezia, tifosi partenopei furiosi con DAZN, sui social molti messaggi negativi indirizzati al canale streaming. Napoli-Spezia è il match che apre la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri, che arrivano dal roboante successo in Champions League contro il Liverpool, vogliono i tre punti per prendersi momentaneamente il primo posto in classifica. I tifosi azzurri al ternione della prima frazione di gioco hanno preso di mira la telecronaca di DAZN affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi. “Sempre faziosi”. “Hanno rimesso la telecronaca del tifoso” “L’unica volta che hanno detto una cosa buona per il Napoli è stata sulla giocata di Kvara”. “Ma posso pagare un abbonamento e sentire sempre telecronache contro il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 settembre 2022)partenopeicon, sui social molti messaggi negativi indirizzati al canale streaming.è il match che apre la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri, che arrivano dal roboante successo in Champions League contro il Liverpool, vogliono i tre punti per prendersi momentaneamente il primo posto in classifica. Iazzurri al ternione della prima frazione di gioco hanno preso di mira la telecronaca diaffidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi. “Sempre faziosi”. “Hanno rimesso la telecronaca del tifoso” “L’unica volta che hanno detto una cosa buona per ilè stata sulla giocata di Kvara”. “Ma posso pagare un abbonamento e sentire sempre telecronache contro il ...

sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - Vicidominus : @steampunk_egg io non ho detto che la gente debba essere contenta, sono dell’idea che il napoli debba fare meglio e… - futbolentucasa : #calcio #serieA 2T Napoli 0-0 Spezia - OhhMyreal : È entrato Lobotka Napoli 2 Spezia 0 -