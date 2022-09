Morte Elisabetta | Carlo III è Re | Seguirò l' esempio di mia madre

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - marika_donne : RT @cicciorosina: mentre tutto il mondo considera la morte della regina elisabetta la fine del novecento da noi fratelli d'italia e lega ci… - falcions85 : Sedici edizioni, centinaia di campioni. Poi ci sono le meteore, che restano per un giorno e se ne vanno. Senza lasc… -

- Dal più antico dei palazzi reali, il Saint James di Londra, conclusa ufficialmente la cerimonia di proclamazione a meno di 48 ore dalladiII. Bandiere a mezz'asta. Non ancora confermata la data dei funerali solenni della reginaPrima della proclamazione di Carlo, il Consiglio ha formalmente annunciato ladella Regina. "Miei Lord, è mio triste dovere informarvi che la sua graziosa maestà la ReginaII è ...Mosca, 10 set. (Adnkronos) - Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il re Carlo III per la sua ascesa al trono. In un ...Principe del Galles e duca di Cornovaglia, con ducato annesso: oltre ai nuovi titoli, dopo la morte della regina Elisabetta e con l’ascesa al trono di re Carlo III, William ha ereditato ...