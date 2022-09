Milan, Origi salta la Sampdoria: out per un affaticamento muscolare (Di sabato 10 settembre 2022) Brutte notizie per il Milan: Divock Origi salterà il match di questa sera contro la Sampdoria a causa di un ?affaticamento alla coscia... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Brutte notizie per il: Divocksalterà il match di questa sera contro laa causa di un ?alla coscia...

AntoVitiello : Stop ? al #calciomercato estivo 2022 Il #Milan ??? chiude con le seguenti operazioni: ???? #Origi 1995 ????… - Aleamoruso99 : #Lazetic? No, #Giroud reduce da 3 partite da titolare. [Da leggere alla Adani: 'Alisson? No, Franco Armani']. #Origi #Milan - IlBabyras : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #Origi non è partito per Genova: affaticamento muscolare alla coscia sinistra #SampdoriaMilan #Origi #Serie… - DaniGrassini : ?? Ultime #Milan: affaticamento alla coscia sinistra per #Origi #SampdoriaMilan - fradettofanpage : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MILAN #Origi non è partito per Genova: affaticamento muscolare alla coscia sinistra #SampdoriaMilan #Origi #Serie… -