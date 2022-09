Metti l’arancia con la buccia nel frullatore e impasta tutto | Torta all’arancia che sa veramente di arancia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 settembre 2022) Vuoi preparare una gustosaalmantenendo intattoil gusto del frutto? Semplice: il segreto per riuscirci è frullare un’arancia lasciando intatta la. La ricetta della sofficealprevede l’utilizzo di une di tanto, ma tanto succo d’arancia. In più utilizzareintera donerà al dolce un gusto davvero mai provato prima. Sarà facilissimo e ci vorranno solo pochi minuti. Sofficeal: ingredienti. Per realizzare l’impasto dobbiamo usare: 250 gr di farina 100 ml di succo d’arancia 14 gr di lievito per dolci 1 arancia intera (eliminare la parte bianca e i semi) 200 gr di zucchero 4 uova 150 ml di olio da cucina Prepariamo lo sciroppo per la ...