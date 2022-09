LIVE Inter-Torino 0-0 | ci prova ancora Vlasic | Handanovic salva i nerazzurri

Inter : Vigilia di #InterBayern, siamo live su Twitch per parlare del primo match di #UCL ?? Clicca qui ??… - Inter_TV : ?? | LIVE! ???? È il giorno del #DerbyMilano: siamo in onda con LiveMatch pre #MilanInter ?? ?? Dallo studio… -

Commenta per primo Questi i principali episodi da moviola di- Torino , anticipo della sesta giornata di Serie A.- Torino, sabato 10 settembre h 18 Arbitro Giovanni Ayroldi Assistenti Cecconi - Bercigli IV: Doveri VAR: Di Bello AVAR: Bindoni 22': Darmian e Buongiorno si strattonano in area. Nessuna ...Allo stadio Meazza, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Torino si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiTorino 0 - 0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA GARA ...SECONDO TEMPO 29' 28' Allontana la difesa granata di testa. Ora però si esalta lo stadio per caricare i giocatori nerazzurri. E arriva un altro angolo. 27' Cross ...INTER-TORINO 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-TORINO 71' - Spizzata di Correa sul cross di Darmian, palla che finisce fuori. 70' - Contropiede per il Torino, ...