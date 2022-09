Leclerc straordinario in pole: "I tifosi meritano la vittoria" (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - La pole del Gran Premio di Monza è di Leclerc che ha concluso davanti a Verstappen e Sainz. Poi Perez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly, Alonso. A Monza il ferrarista chiude in 1:20.161 lasciandosi alle spalle Max Verstappen che partirà comunque quarto per via della penalità da scontare e della combinazione con quelle degli altri nove penalizzati: metà griglia sconvolta. Terzo, quarto e quinto tempo lo conquistano rispettivamente Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton, che però saranno arretrati anche loro per le rispettive penalità (lo spagnolo e l'inglese partiranno dal fondo, Perez partirà 11esimo). Quindi in prima fila sale George Russell con la Mercedes, seguito da Lando Norris su McLaren e appunto Verstappen. Leclerc, ora portiamo a termine il lavoro “Fantastica pole, non è stato ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Ladel Gran Premio di Monza è diche ha concluso davanti a Verstappen e Sainz. Poi Perez, Hamilton, Russell, Norris, Ricciardo, Gasly, Alonso. A Monza il ferrarista chiude in 1:20.161 lasciandosi alle spalle Max Verstappen che partirà comunque quarto per via della penalità da scontare e della combinazione con quelle degli altri nove penalizzati: metà griglia sconvolta. Terzo, quarto e quinto tempo lo conquistano rispettivamente Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton, che però saranno arretrati anche loro per le rispettive penalità (lo spagnolo e l'inglese partiranno dal fondo, Perez partirà 11esimo). Quindi in prima fila sale George Russell con la Mercedes, seguito da Lando Norris su McLaren e appunto Verstappen., ora portiamo a termine il lavoro “Fantastica, non è stato ...

Only_Leclerc : RT @viadiqua1: Stiamo giustamente sognando la doppietta Ferrari per #monzagp, ma non stiamo parlando abbastanza di quanto sarebbe straordin… - Lerstappens : RT @hoaxtowers: Io non ne posso più di vederti così. Distrutto ogni domenica, tu che hai un talento straordinario e non lo riesci a dimostr… - Ludo_Fusco : @SpudFNVPN Nella F1 oggi conta molto di più la macchina, nn è lui un fenomeno #leclerc è un pilota STRAORDINARIO la… - MaricieloCuore : RT @hoaxtowers: Io non ne posso più di vederti così. Distrutto ogni domenica, tu che hai un talento straordinario e non lo riesci a dimostr… - notchicca : RT @hoaxtowers: Io non ne posso più di vederti così. Distrutto ogni domenica, tu che hai un talento straordinario e non lo riesci a dimostr… -