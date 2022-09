Il Napoli sul filo di lana (Di sabato 10 settembre 2022) Per 89 minuti il Napoli rivede i fantasmi del passato Sono 5 i tournover che Luciano Spalletti effettua rispetto alla partita contro il Liverpool, Juan Jesus al posto di Kim, Dombelè per Lobotka, Elmas che prende il posto di Zielinski, Raspadori per Osimhen e Politano per Lozano. Le preoccupazioni della vigilia si sono subito rivelate un presagio in quanto, un po per il caldo eccessivo di un'orario di inzio assurdo (ore 15.00), la stanchezza accumulata nel super match di mercoledì contro il Liverpool e la scarsa condizione di calciatori come Dombelè e Raspadori. hanno trasferito la rassegnazione ai tifosi che stavano quasi per sottoscrivere un patto per il pareggio, viste le occasioni capitate allo Spezia e per le sostituzioni di un confuso Spalletti che, nel finale, ha messo in campo il Napoli B. Eppure il calcio ci lascia sempre delle sorprese, a ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Per 89 minuti ilrivede i fantasmi del passato Sono 5 i tournover che Luciano Spalletti effettua rispetto alla partita contro il Liverpool, Juan Jesus al posto di Kim, Dombelè per Lobotka, Elmas che prende il posto di Zielinski, Raspadori per Osimhen e Politano per Lozano. Le preoccupazioni della vigilia si sono subito rivelate un presagio in quanto, un po per il caldo eccessivo di un'orario di inzio assurdo (ore 15.00), la stanchezza accumulata nel super match di mercoledì contro il Liverpool e la scarsa condizione di calciatori come Dombelè e Raspadori. hanno trasferito la rassegnazione ai tifosi che stavano quasi per sottoscrivere un patto per il pareggio, viste le occasioni capitate allo Spezia e per le sostituzioni di un confuso Spalletti che, nel finale, ha messo in campo ilB. Eppure il calcio ci lascia sempre delle sorprese, a ...

