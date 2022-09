I funerali della regina Elisabetta II in TV: la diretta dal castello di Windsor (Di sabato 10 settembre 2022) In data 8 settembre, all’età di 96 anni, la regina Elisabetta II è morta nel castello di Balmoral, in Scozia, dove nelle ore precedenti erano giunti i quattro figli e i familiari più stretti. Tra questi c’era anche il figlio Carlo, che le succederà al trono del Regno Unito con il nome di Carlo III. Nei prossimi giorni la salma della monarca sarà esposta per un primo omaggio a Edimburgo, presso la cattedrale di St Giles, dove i sudditi potranno porgerle l’ultimo saluto. In totale, saranno quattro i giorni in cui la bara della regina sarà esposta al pubblico prima dei funerali. Dopo Edimburgo, la salma verrà trasferita a Londra, presso la Westminster Hall, la grande sala del Palazzo di Westminster in cui nel 2002 venne esposto anche il feretro della ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 10 settembre 2022) In data 8 settembre, all’età di 96 anni, laII è morta neldi Balmoral, in Scozia, dove nelle ore precedenti erano giunti i quattro figli e i familiari più stretti. Tra questi c’era anche il figlio Carlo, che le succederà al trono del Regno Unito con il nome di Carlo III. Nei prossimi giorni la salmamonarca sarà esposta per un primo omaggio a Edimburgo, presso la cattedrale di St Giles, dove i sudditi potranno porgerle l’ultimo saluto. In totale, saranno quattro i giorni in cui la barasarà esposta al pubblico prima dei. Dopo Edimburgo, la salma verrà trasferita a Londra, presso la Westminster Hall, la grande sala del Palazzo di Westminster in cui nel 2002 venne esposto anche il feretro...

RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - rtl1025 : ???? #JoeBiden ha confermato che sarà presente ai funerali della #reginaelisabetta a Londra. 'Non so quali sono i det… - soft_pluto : RT @sadopatico: RITA DE CRESCENZO VUOLE ORGANIZZARE UN PULLMAN PER PARTIRE E PER ANDARE AI FUNERALI DELLA REGINA PER FAVORE COSA STA SUCCED… - canyoonmoonss : RT @sadopatico: RITA DE CRESCENZO VUOLE ORGANIZZARE UN PULLMAN PER PARTIRE E PER ANDARE AI FUNERALI DELLA REGINA PER FAVORE COSA STA SUCCED… - sofiabou01 : RT @sadopatico: RITA DE CRESCENZO VUOLE ORGANIZZARE UN PULLMAN PER PARTIRE E PER ANDARE AI FUNERALI DELLA REGINA PER FAVORE COSA STA SUCCED… -