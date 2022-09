Gotti fa chiarezza | “Caos nel finale dovuto alla scelta dell’arbitro!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 10 settembre 2022) Luca, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dnostra redazione: LA SPEZIA, ITALY – SEPTEMBER 04: Lucamanager of Spezia Calcio greets the fans after during the Serie A match between Spezia Calcio and Bologna FC at Stadio Alberto Picco on September 4, 2022 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Nelc’è stato un parapiglia su particolari insignificanti. Il quarto uomo dà sei minuti di recupero, il Napoli segna all’88’ e ricominciamo a giocare dopo tre minuti e dieci secondi. A quel minuto i minuti di recupero diventano cinque ed è unadifficile da comprendere. Cosa vale? Nulla, ma in quel momento ...