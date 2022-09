Gasperini: “Siamo in maglia rosa, ci piacerebbe tenerla qualche tappa” (Di sabato 10 settembre 2022) Il dubbio della vigilia è Demiral e sarebbe un’assenza pesante, mentre è di nuovo disponibile Muriel. Così, alla vigilia di Atalanta-Cremonese (domenica 11 settembre alle 12,30 al Gewiss Stadium), Gasperini sintetizza la situazione in casa atalantina. E spiega: “Demiral si è fermato stamattina, non so se per un’entrata sul ginocchio, per domani è sicuramente in dubbio. Muriel ha recuperato, non è al 100 per cento, ma si è allenato tutta la settimana. Per Zapata bisogna aspettare dopo la sosta, Djimsiti prosegue bene secondo i tempi di recuoero previsti, per Zappacosta si va a vista”. Il primato solitario che effetto fa? “Come quando conquisti la maglia rosa al Giro d’Italia, non pensi di vincere il Giro però la maglia la prendono in quattro o cinque. C’è grande soddisfazione, abbiamo la maglia e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022) Il dubbio della vigilia è Demiral e sarebbe un’assenza pesante, mentre è di nuovo disponibile Muriel. Così, alla vigilia di Atalanta-Cremonese (domenica 11 settembre alle 12,30 al Gewiss Stadium),sintetizza la situazione in casa atalantina. E spiega: “Demiral si è fermato stamattina, non so se per un’entrata sul ginocchio, per domani è sicuramente in dubbio. Muriel ha recuperato, non è al 100 per cento, ma si è allenato tutta la settimana. Per Zapata bisogna aspettare dopo la sosta, Djimsiti prosegue bene secondo i tempi di recuoero previsti, per Zappacosta si va a vista”. Il primato solitario che effetto fa? “Come quando conquisti laal Giro d’Italia, non pensi di vincere il Giro però lala prendono in quattro o cinque. C’è grande soddisfazione, abbiamo lae ...

AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'Siamo in testa al Giro d’Italia, ma tutti vogliono prenderci' #ForzaAtalanta #ABC1907 - sportli26181512 : Atalanta in... maglia rosa. Gasp: 'Siamo in testa al Giro d’Italia, ma tutti vogliono prenderci': Atalanta in... ma… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Atalanta in... maglia rosa. #Gasp: “Siamo in testa al #Giro d’Italia, ma tutti vogliono prenderci” - Gazzetta_it : #Atalanta in... maglia rosa. #Gasp: “Siamo in testa al #Giro d’Italia, ma tutti vogliono prenderci” - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Siamo in maglia rosa. Hojlund ideale per me, Muriel c'è, Demiral forse. E Zapata...': Vigilia… -