Elezioni, contestatori al comizio di Giorgia Meloni a Trento: cantano "Bella ciao" e urlano "siamo tutti antifascisti" (Di sabato 10 settembre 2022) Nella fase conclusiva del comizio di Giorgia Meloni a Trento, un gruppo di contestatori ha fatto sentire la propria voce, prima intonando "Bella ciao" e poi he si era radunato in piazza ha iniziato ad intonare Bella ciao e a urlare "siamo tutti antifascisti". Un signore con bandiera italiana in mano ha cercato di farli desistere ma è stato allontanato da agenti in borghese della polizia, che lo hanno identificato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

