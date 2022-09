È morta la Regina Elisabetta, tutto il resto conta poco (Di sabato 10 settembre 2022) The Queen is dead, long live the King, Papa Luciani beato, stelle a Venezia, in cerca di eroi negli stadi, la spietatezza dei numeri, House of the Dragon o Gli anelli del potere? Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) The Queen is dead, long live the King, Papa Luciani beato, stelle a Venezia, in cerca di eroi negli stadi, la spietatezza dei numeri, House of the Dragon o Gli anelli del potere?

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - PoliticaNewsNow : Il Riformista - 'Mamma ho sete...' poi è morta. Ora parlateci della regina - 3b36aab78fd0400 : RT @rtl1025: ?????? La polizia britannica ha rimosso le transenne che bloccano i cancelli del castello di #Balmoral in #Scozia per consentire… -