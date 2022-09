DOM Giuseppe Conte | lo specchio di una ingenua fetta di Paese

(Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set – Abbiamo spesso trattato su queste colonne la figura di, leader inesistente, alla guida di un Movimento 5 Stelle da anni ormai in caduta libera nei sondaggi, raccoglitore di risultati scadenti in ogni tornata elettorale avvenuta dopo il 2018. A pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre, le rivelazioni di quasi tutti i siti di sondaggistica sembrerebbero concedere un lieve incremento alle quotazioni dei grillini, che potrebbero riuscire a superare la Lega nelle urne. Non è dato sapere con anticipo se il Movimento 5 Stelle otterrà un risultato dignitoso alle imminenti votazioni, ma è necessario iniziare a concepire le ragioni che, purtroppo, spingono ancora una pur ristrettadi elettori a rispecchiarsi e di conseguenza fidarsi della figura di...

ozharko : Dom Pedro Silva Giuseppe Reggiane Guajajara Papa Capim - live_dom : RT @fdragoni: 'L'euro è stato un pessimo progetto sin dall'inizio, ma finora era sostenuto da forti vantaggi nel commercio estero. Ora gli… - lostvinyl_ia : -

Bresciaoggi

... BUON NATALE A CHI - CABARET NATALIZIO Di e con IPTI - Il Piccolo Teatro Instabile18 DIC - ... Ideato da Doriana De Vecchi, Roberto De Lucia,Arminio Con Doriana De Vecchi (concept, ...... infatti in gioventù si arruolò volontario per combattere agli ordini diGaribaldi, per ... giovane architetto accolto nei salotti importanti come il circolo che attorniavaPedro II, ... Don Giuseppe ai saluti «Non vi dimenticherò»