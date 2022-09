Dal palco di CasaPound la promessa: “In Parlamento manderemo una vera combattente” (Di sabato 10 settembre 2022) Grosseto, 10 set — Dopo diverse conferenze dedicate alla cultura, a Direzione Rivoluzione 2022, la festa nazionale di CasaPound Italia, si di parla anche di politica. In un periodo post-pandemico particolarmente duro, acuito dal conflitto russo-ucraino e dalle sue conseguenze socio-economiche, è necessario interrogarsi sull’avvenire della politica italiana in vista delle prossime elezioni politiche. Con l’inverno, i razionamenti e le elezioni nazionali alle porte, che cosa ne sarà della Penisola? A discutere degli scenari del nostro futuro prossimo nella conferenza Trovare l’alba dentro l’imbrunire ci sono Carlotta Chiaraluce, candidata alla Camera per Italexit, Fabio Barsanti, assessore allo Sport e Protezione Civile del comune di Lucca, William De Vecchis, senatore della Repubblica anch’egli candidato con Italexit, il consigliere municipale di Roma Fabrizio Montanini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 settembre 2022) Grosseto, 10 set — Dopo diverse conferenze dedicate alla cultura, a Direzione Rivoluzione 2022, la festa nazionale diItalia, si di parla anche di politica. In un periodo post-pandemico particolarmente duro, acuito dal conflitto russo-ucraino e dalle sue conseguenze socio-economiche, è necessario interrogarsi sull’avvenire della politica italiana in vista delle prossime elezioni politiche. Con l’inverno, i razionamenti e le elezioni nazionali alle porte, che cosa ne sarà della Penisola? A discutere degli scenari del nostro futuro prossimo nella conferenza Trovare l’alba dentro l’imbrunire ci sono Carlotta Chiaraluce, candidata alla Camera per Italexit, Fabio Barsanti, assessore allo Sport e Protezione Civile del comune di Lucca, William De Vecchis, senatore della Repubblica anch’egli candidato con Italexit, il consigliere municipale di Roma Fabrizio Montanini ...

