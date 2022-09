Bologna, Fenucci: «Mihajlovic è un amico. Ma nel 2022 abbiamo vinto quattro partite» (Di sabato 10 settembre 2022) L’ad del Bologna Fenucci è tornato sull’addio a Mihajlovic intervenendo in conferenza stampa: le sue dichiarazioni L’ESONERO – «Non è stato facile perché Sinisa è in primis un amico. Calcisticamente parlando, abbiamo visto la squadra vincere solo quattro volte nell’anno solare e la Serie A è un campionato difficile quindi, se le cose non vanno, bisogna intervenire a prescindere del rapporto umano. È stata una decisione soffertissima. Mi è invece dispiaciuto che qualcuno che non conosceva il nostro rapporto abbia fatto il moralista, visto che poi dall’interno e dai media bolognesi sono arrivati giudizi diversi. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato con Sinisa. Il Bologna ha deciso immediatamente dopo l’annuncio della malattia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) L’ad delè tornato sull’addio aintervenendo in conferenza stampa: le sue dichiarazioni L’ESONERO – «Non è stato facile perché Sinisa è in primis un. Calcisticamente parlando,visto la squadra vincere solovolte nell’anno solare e la Serie A è un campionato difficile quindi, se le cose non vanno, bisogna intervenire a prescindere del rapporto umano. È stata una decisione soffertissima. Mi è invece dispiaciuto che qualcuno che non conosceva il nostro rapporto abbia fatto il moralista, visto che poi dall’interno e dai media bolognesi sono arrivati giudizi diversi. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato con Sinisa. Ilha deciso immediatamente dopo l’annuncio della malattia ...

