Bologna, Fenucci allo scoperto: tutta la verità sull'esonero di Mihajlovic

Il Bologna ha deciso di cambiare allenatore, l'esonero di Sinisa Mihajlovic ha scatenato tantissime reazioni. L'inizio di campionato della squadra non è stato positivo, in 5 partite sono stati conquistati appena 3 punti ma l'immediato ribaltone è stato considerato comunque sbagliato. Il rendimento del serbo nelle ultime stagioni è stato positivo, la squadra ha raggiunto sempre salvezze tranquille. Il sostituto sarà Thiago Motta. L'amministratore delegato Claudio Fenucci ha svelato tutto sull'esonero del serbo. "Abbiamo deciso che l'allenatore da lunedì sarà Thiago Motta. Mihajlovic? È stato difficile perché il rapporto umano che abbiamo creato, e io lo ritengo un amico, era forte. Ci abbiamo ragionato e guardato il cammino della squadra nell'anno solare: la squadra ha vinto solo 4 volte da ..."

