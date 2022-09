Venezia 79 | in attesa dei Leoni | vi dico la mia su Moretti | Amelio | Zeller e Risuleo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Aspettando i responsi per idi questa79, voglio qui dare un’occhiata a questo quartetto di titoli che oscillano tra cronaca macchiata d’omofobia, disagio giovanile, calcio femminile e strani incontri notturni. Cominciamo con Notte Fantasma di Fulvio, presentato nella sezione Orizzonti Extra. Dopo il suo secondo lungometraggio, Il colpo del cane, il regista prende di nuovo con sé Edoardo Pesce. Lo butta in un’auto e lo fa incontrare con l’attore esordiente Yothin Clavenzani. Inizia tutto con il fermo di uno strano poliziotto in borghese ad un timido minorenne ingenuo, in tuta, e con un po’ di hashish per gli amici, Tarek, italiano di seconda generazione, ma si trasformerà in un viaggio notturno pieno di colpi di scena, a tratti allucinato, attraverso una Roma impassibile. Due anime agli antipodi, ognuna con i suoi ...

