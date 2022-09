Una professoressa di scuola media è accusata di abusi sessuali su uno studente di 12 anni

Leggi su agi

(Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - È stata sospesa dallae arrestata unadella provincia di Beneventodinei confronti di un alunno di 12. La Procura di Benevento ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per la donna che risiede ad Arpaia, nel So, e insegna in una. Il reato contestato è la violenza sessuale aggravata: la donna, abusando della propria autorità, avrebbe indotto l'alunno a compiere e subire atti, sia in classe che virtualmente con messaggi, video e audio su Whatsapp. Le indagini sono scattate a fine marzo dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima. A quanto si apprende da fonti del ministero ...