Statte La raccolta differenziata raggiunge punte del 95%

(Di venerdì 9 settembre 2022) Condi oltre il 95% lanel Comune di, sembra finalmente attestarsi su valori confortanti, e pertanto l’ente municipale spinge ancora sull’aspetto della sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Abbiamo raggiunto quote ragguardevoli – dichiara il sindaco di, Franco Andrioli – ma non possiamo illuderci sul fatto che la battaglia verso una gestione dei rifiuti sostenibile sia definitivamente vinta, perché le nostre quote dirisentono anche dell’importante opera di bonifica che noi stiamo compiendo sul territorio e che ci consentono di conferire presso le nostre strutture anche materiali oggetto dei nostri interventi.è infatti, da alcuni anni un cantiere aperto per le opere di caratterizzazione e ...