Sacchi: «Napoli strepitoso ma Osimhen a volte non lo vedi e Zielinski è 10 anni che deve esplodere» (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla Gazzetta Arrigo Sacchi parla anche della vittoria del Napoli sul Liverpool, lui che in settimana aveva definito quello del Napoli un pressinghino e Spalletti uno sì bravo ma che non finisce le cose. «Partita strepitosa, anche se bisogna essere onesti: questo Liverpool non è paragonabile a quello della passata stagione. Almeno per adesso. Il Napoli, comunque, è stato eccezionale e ha regalato divertimento alla propria gente». Quale può essere, in prospettiva, il problema per il Napoli? «L’aspetto ambientale. Di più: culturale. È una piazza dove si è vinto poco e la storia nel calcio ha un peso. Spalletti cerca di insegnare un calcio moderno e questo è molto apprezzabile, però i suoi ragazzi devono essere sempre al massimo come contro il Liverpool. La continuità di rendimento è il vero ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla Gazzetta Arrigoparla anche della vittoria delsul Liverpool, lui che in settimana aveva definito quello delun pressinghino e Spalletti uno sì bravo ma che non finisce le cose. «Partita strepitosa, anche se bisogna essere onesti: questo Liverpool non è paragonabile a quello della passata stagione. Almeno per adesso. Il, comunque, è stato eccezionale e ha regalato divertimento alla propria gente». Quale può essere, in prospettiva, il problema per il? «L’aspetto ambientale. Di più: culturale. È una piazza dove si è vinto poco e la storia nel calcio ha un peso. Spalletti cerca di insegnare un calcio moderno e questo è molto apprezzabile, però i suoi ragazzi devono essere sempre al massimo come contro il Liverpool. La continuità di rendimento è il vero ...

