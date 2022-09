“Piazzapulita” | Enrico Letta sbotta in diretta Tv | ecco cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 settembre 2022)è il programma di approfondimento politico di La7 con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli. In questi giorni l’argomento maggiormente trattato durante le varie messe in onda è la polita: come ben sappiamo l’Italia si recherà al voto il prossimo 25 Settembre. Nel corso dell’ultima puntata ditra gli ospiti in studio anche, il quale ha avuto un vero e proprio sfogo inTv: vediamo nel dettagliosu La7.In vista delle prossime elezioni del 25 Settembre 2022, i sondaggi sembrano dare il centrodestra in vantaggio di 20 punti sul centrosinistra, causando così malumori e incertezze. Nel corso dell’ultima puntata disu La7 il padrone di casa ne ha ...