Napoli, infortunio Osimhen: lesione di secondo grado (Di venerdì 9 settembre 2022) Si ferma Victor Osimhen in casa Napoli. Dopo l’infortunio accusato nel match contro il Liverpool in Champions League, l’attaccante ex Lille si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Il bomber azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. Un brutto stop per Spalletti che ora dovrà scegliere uno tra Raspadori e Simeone per i prossimi impegni. Contro lo Spezia, si scalda il figlio d’arte, già preferito all’ex Sassuolo nel match europeo a gara in corso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Si ferma Victorin casa. Dopo l’accusato nel match contro il Liverpool in Champions League, l’attaccante ex Lille si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato unadidel bicipite femorale destro. Il bomber azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie. Un brutto stop per Spalletti che ora dovrà scegliere uno tra Raspadori e Simeone per i prossimi impegni. Contro lo Spezia, si scalda il figlio d’arte, già preferito all’ex Sassuolo nel match europeo a gara in corso. SportFace.

iINSIDER_ : UFFICIALE - Infortunio #Osimhen, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. #Napoli - gennys1926 : @Guidolino8 @MaQualeFrizione @Napoli_Report @sscnapoli si ma da 3 anni a questa parte non ti rompe il cazzo a te ch… - jeremymene7 : L'infortunio di Osimhen purtroppo terrà il Napoli in corsa per lo scudetto un po' più a lungo - Tiarossi2 : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro per #Osimhen - AndreSuspended_ : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro per #Osimhen -