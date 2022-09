L’anno scolastico riparte con i “Mini Cuccioli a scuola” su Rai Yoyo (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Da lunedì 12 settembre arrivano su Rai Yoyo i nuovi episodi di “Mini Cuccioli a scuola”. Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle 7 con tre puntate in prima visione, per iniziare la giornata con il sorriso, e alle 21.30 con sei puntate, prima della buona notte. Il sabato e la domenica i Mini Cuccioli andranno in onda alle 15 e alle 21.40. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay. “Mini Cuccioli a scuola” è la più recente serie dedicata ai deliziosi piccoli animaletti, coprodotta da Gruppo Alcuni e Rai Kids, per la regia di Sergio Manfio. I Mini Cuccioli stanno crescendo, e con loro i tanti bimbi che si sono appassionati alle loro coinvolgenti avventure nel parco giochi e nei boschi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) ROMA – Da lunedì 12 settembre arrivano su Raii nuovi episodi di “”. Appuntamento dal lunedì al venerdì, alle 7 con tre puntate in prima visione, per iniziare la giornata con il sorriso, e alle 21.30 con sei puntate, prima della buona notte. Il sabato e la domenica iandranno in onda alle 15 e alle 21.40. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay. “” è la più recente serie dedicata ai deliziosi piccoli animaletti, coprodotta da Gruppo Alcuni e Rai Kids, per la regia di Sergio Manfio. Istanno crescendo, e con loro i tanti bimbi che si sono appassionati alle loro coinvolgenti avventure nel parco giochi e nei boschi ...

Lombardia, Fontana inaugura palazzetto dello sport a Codogno Fontana ha infine sottolineato come questa inaugurazione avvenga in un momento storico fondamentale per la vita dei cittadini: l'inizio dell'anno sportivo e scolastico, senza piu' i limiti imposti in ... Forte dei Marmi, i bambini delle elementari a scuola in spiaggia Dopo l'asilo nel bosco, arriva la scuola in spiaggia. Per i bambini di tre prime delle scuole elementari di Forte dei Marmi (Lucca), l'anno scolastico inizia in maniera decisamente originale. Dal 19 settembre al 7 ottobre, i nuovi alunni degli istituti Carducci, Pascoli e Don Milani frequenteranno la "Scuola del Mare", con aule a ... Orizzonte Scuola Fontana ha infine sottolineato come questa inaugurazione avvenga in un momento storico fondamentale per la vita dei cittadini:'inizio dell'sportivo e, senza piu' i limiti imposti in ...Dopo'asilo nel bosco, arriva la scuola in spiaggia. Per i bambini di tre prime delle scuole elementari di Forte dei Marmi (Lucca),inizia in maniera decisamente originale. Dal 19 settembre al 7 ottobre, i nuovi alunni degli istituti Carducci, Pascoli e Don Milani frequenteranno la "Scuola del Mare", con aule a ... Programma valorizzazione eccellenze, ecco le competizioni per l’anno scolastico 2022/23. Decreto e Circolare