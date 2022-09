La BCE alza i tassi di interesse 0 | 75% e annuncia | “Non sarà l’unico rialzo” Prestiti e mutui più cari

Leggi su fmag

(Di venerdì 9 settembre 2022) Si prepara un autunno difficile per i cittadini e per le imprese: la BCE, Banca Centrale Europea, hato ididi 75 punti base, passando quindi dallo 0,50% dello scorso luglio (il primo rincaro in circa undici anni) all’attuale 1,25%. E avverte: nonprevisto per i prossimi mesi. La causa, neanche a dirlo, è da ricercarsi nella spirale inflattiva che attanaglia l’Europa da diversi mesi, dovuta alla crescita dei prezzi e al caro-energia. La scelta della “linea dura” della BCE Negli ultimi mesi l’inflazione è salita in modo vorticoso e pericoloso per la tenuta economica dell’Eurozona: tutto questo non avveniva da decenni: questo scelta, secondo quanto comunica la BCE stessa, “assicurerà un tempestivo ritorno dell’inflazione” verso ...