Il primo discorso alla nazione di re Carlo III dedicato alla madre | «Profonda tristezza Come lei vi servirò per tutta la vita»

«Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita». Queste sono le prime parole di Carlo III, il nuovo re del Regno Unito, che ha rivolto alla nazione. Il nuovo monarca ha voluto iniziare il suo videomessaggio, registrato nel salotto di Buckingham Palace nel pomeriggio, ricordando la defunta madre Regina Elisabetta II dopo 70 anni di regno: «Un'ispirazione e un esempio per me e la mia famiglia, ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza». In un discorso durato circa 8 minuti, ha parlato di come i «nostri valori devono restare saldi e costanti», nonostante «cambiamenti e sfide».

