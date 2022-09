I figli di Harry e Meghan diventano principi, perché ora avranno diritto alla scorta (Di venerdì 9 settembre 2022) I figli di Harry e Meghan dovrebbero avere diritto a ricevere il titolo di principi, secondo i protocolli stabiliti da re Giorgio V nel 1917. Come ricorda il Guardian, le indicazioni del sovrano padre di Elisabetta II prevedono che i figli e i nipoti di un sovrano hanno il diritto automatico al titolo di principe o principessa. Quando sono nati Archie e Lillibet, il quotidiano britannico ricorda che erano pronipoti e non nipoti di un sovrano. A impedire loro di diventare principi sarebbe dovuto esserci una disposizione del sovrano reggente, in questo caso Elisabetta II. Documento però che non sarebbe mai stato redatto fino alla morte della regina, ma potrebbe ancora essere fatto da Carlo III. Nel corso dell’intervista con Oprah ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Ididovrebbero averea ricevere il titolo di, secondo i protocolli stabiliti da re Giorgio V nel 1917. Come ricorda il Guardian, le indicazioni del sovrano padre di Elisabetta II prevedono che ie i nipoti di un sovrano hanno ilautomatico al titolo di principe o principessa. Quando sono nati Archie e Lillibet, il quotidiano britannico ricorda che erano pronipoti e non nipoti di un sovrano. A impedire loro di diventaresarebbe dovuto esserci una disposizione del sovrano reggente, in questo caso Elisabetta II. Documento però che non sarebbe mai stato redatto finomorte della regina, ma potrebbe ancora essere fatto da Carlo III. Nel corso dell’intervista con Oprah ...

rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - LaVeritaWeb : La sovrana d'Inghilterra è morta nella sua residenza di Balmoral circondata da tutti i suoi figli e altri familiari… - ilsussidiario : Archie e Lilibeth, figli di Harry e Meghan/ Diventano principi: la legge del 1917 - lialatricomi : RT @rtl1025: ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo precisa una fo… - ilgiornale : Il #principeHarry e #MeghanMarkle fuori dal testamento. Secondo voci vicine alla corona la #ReginaElisabetta avrebb… -