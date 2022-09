GdS – Milan | i rinnovi di Bennacer e Leao | le trattative

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 13:42:51 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Ufficializzato il prolungamento di contratto di Krunic, per Tonali è questione di ore. Ma leper i due titolari sono quelle più complesse: il punto sulla situazione Squadra che vince non si cambia, recita il vecchio adagio. O almeno, si cerca di non cambiarla, facendo tutti gli sforzi possibili per trattenere i protagonisti dello scudetto. Ilnon fa eccezione alla regola, sempre all’interno dei limiti auto-imposti per tenere i conti sotto controllo. E dunque, se da un lato negli anni sono stati lasciati partire Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli per via di richieste manifestamente incompatibili con l’offerta, dall’altro la dirigenza ha lavorato incessantemente per prolungare la permanenza in rosa degli altri pretoriani di Stefano Pioli. Vai alla fonte ...