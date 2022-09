Faida tra trapper | il Tribunale del Riesame | Simba La Rue passa ai domiciliari

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ildeldi Milano ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere perLa Rue, alias delMohamed Lamine Saida, e disposto gli arrestinella comunità Kayros di Vimodrone (Monza). Il ventenne era finito, su ordine del gip Guido Salvini, a San Vittore lo scorso 29 agosto per due presunte aggressioni commesse nell’ambito delladel suo gruppo con quello rivale delBaby Touchè. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice aveva rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, legale di. Al giovane era stato, però, concesso di essere trasferito temporaneamente in ospedale per farsi sottoporre a un intervento chirurgico per recuperare la gamba colpita più ...