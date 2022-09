E’ morto Alberto Crespi | fu il legale di fiducia di Enrico Cuccia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 settembre 2022) E’ scomparso a 99 anni, giurista di fama e professore di Diritto penale e procedura penale all’Universita’ Cattolica e successivamente di Diritto penale commerciale alla Statale. E’ stato il penalista didel fondatore di Mediobanca,, che era invece affiancato per gli aspetti societari da Guido Rossi. Nato nel 1923 a Milano,, erede di una famiglia di imprenditori attivi nella produzione di mobili in ferro per uffici, navi e ospedali, e’ stato un giurista e consulente ascoltato al centro di alcuni dei casi piu’ spinosi della storia finanziaria italiana. Ha assistito in particolarenegli anni dello scontro con Michele Sindona e nelle vicende giudiziarie seguite ...