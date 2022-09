Coppa del Mondo di Skriroll ad Amatrice: argento per Tommaso Dellagiacoma (Di venerdì 9 settembre 2022) Secondo e terzo gradino del podio per l’Italia nella 5km maschile nella prima giornata delle finali di Coppa del Mondo di skiroll. Sul tracciato di Amatrice, Tommaso Dellagiacoma ha confermato l’ottimo momento di forma, arrivando davanti al compagno di squadra Matteo Tanel. La vittoria è però andata al norvegese Amund Korsaeth, primo in 12’48?3, beffando i due azzurri rispettivamente per 3?5 e 4?8. Korsaeth allunga così in classifica generale sullo stesso Tanel, che avrà ancora due giornate per cercare di ribaltare il risultato. Buon quarto posto per Michael Galassi, con Luca Curti e Riccardo Masiero, all’ottavo e nono posto. La classifica azzurra viene completata da Michele Valerio undicesimo, Emanuele Becchis dodicesimo e Alberto Dalla Via quattordicesimo. Elisa Sordello ha chiuso al terzo posto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Secondo e terzo gradino del podio per l’Italia nella 5km maschile nella prima giornata delle finali dideldi skiroll. Sul tracciato diha confermato l’ottimo momento di forma, arrivando davanti al compagno di squadra Matteo Tanel. La vittoria è però andata al norvegese Amund Korsaeth, primo in 12’48?3, beffando i due azzurri rispettivamente per 3?5 e 4?8. Korsaeth allunga così in classifica generale sullo stesso Tanel, che avrà ancora due giornate per cercare di ribaltare il risultato. Buon quarto posto per Michael Galassi, con Luca Curti e Riccardo Masiero, all’ottavo e nono posto. La classifica azzurra viene completata da Michele Valerio undicesimo, Emanuele Becchis dodicesimo e Alberto Dalla Via quattordicesimo. Elisa Sordello ha chiuso al terzo posto ...

