Bollo auto: come verificare se i pagamenti sono in regola (Di venerdì 9 settembre 2022) A volte capita di non esser sicuri di aver pagato il Bollo auto. Quali sono i modi per effettuare le verifiche e quali i canali Il Bollo auto è un'imposta regionale che deve essere corrisposta tutti gli anni. Il costo dipende da vari fattori. La cilindrata della vettura, l'impatto ambientale e le decisioni dell'amministrazione regionale. L'articolo proviene da Consumatore.com.

