Bobo Craxi sfida la destra in Sicilia: 'Di fronte a me non vedo avversari, si palesino' (Di venerdì 9 settembre 2022) Bobo Craxi, candidato a Palermo per il centrosinistra, ha iniziato la propria campagna elettorale - a suo dire - senza avversari degni di tal nome. 'Si è detto da più parti che la campagna elettorale ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022), candidato a Palermo per il centrosinistra, ha iniziato la propria campagna elettorale - a suo dire - senzadegni di tal nome. 'Si è detto da più parti che la campagna elettorale ...

QdSit : 'Si è detto da più parti che la campagna elettorale siciliana è anomala perché in piena estate gli elettori vengono… - Gb13Giovanna : RT @GesualdoBufali2: @darioanesi51 NON voterò il DC Letta che ha imbarcato i DC Casini e Tabacci, il craxiano Bobo Craxi, e il + ridicolo d… - giannicuzzani : RT @GesualdoBufali2: @darioanesi51 NON voterò il DC Letta che ha imbarcato i DC Casini e Tabacci, il craxiano Bobo Craxi, e il + ridicolo d… - GesualdoBufali2 : @darioanesi51 NON voterò il DC Letta che ha imbarcato i DC Casini e Tabacci, il craxiano Bobo Craxi, e il + ridicol… - bobocraxi : RT @palermo24h: Bobo Craxi: “Palermo ha tutte le carte in regola per ospitare Expo 2035” -