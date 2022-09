Basket, Europei 2022: la Turchia perde Shane Larkin per tutto il resto del torneo (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla vigilia dell’inizio della fase ad eliminazione diretta degli Europei 2022 di Basket, che si terrà in quel di Berlino, per la Turchia di Ergin Ataman – che domani alle ore 12 se la vedrà negli ottavi di finale contro la Francia – arriva una tegola pesantissima. Il playmaker Shane Larkin sarà infatti out per tutta la seconda parte del torneo a causa di un problema alle dita che l’ha costretto, già da adesso, a tornare a casa prendendo il primo aereo per Istanbul. “Shane ha un grosso problema alle dita. Ora – ha spiegato coach Ataman in conferenza stampa – volerà immediatamente con un jet privato a Istanbul per eseguire una risonanza magnetica mentre la squadra si trasferirà a Berlino. Il dottore controllerà la sua situazione domani.” Poi il ct ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla vigilia dell’inizio della fase ad eliminazione diretta deglidi, che si terrà in quel di Berlino, per ladi Ergin Ataman – che domani alle ore 12 se la vedrà negli ottavi di finale contro la Francia – arriva una tegola pesantissima. Il playmakersarà infatti out per tutta la seconda parte dela causa di un problema alle dita che l’ha costretto, già da adesso, a tornare a casa prendendo il primo aereo per Istanbul. “ha un grosso problema alle dita. Ora – ha spiegato coach Ataman in conferenza stampa – volerà immediatamente con un jet privato a Istanbul per eseguire una risonanza magnetica mentre la squadra si trasferirà a Berlino. Il dottore controllerà la sua situazione domani.” Poi il ct ...

SkySportNBA : ?? Tutto facile contro la Gran Bretagna ???? +34 per gli azzurri nell'ultima del girone Gli ottavi ?… - SkySportNBA : ???? Gli azzurri trionfano senza difficoltà sulla Gran Bretagna. Agli ottavi sarà Italia-Serbia a Berlino ?… - paoloangeloRF : I migliori giocatori NBA della fase 1 a Eurobasket - MMPPichi : @OlimpiaMiNews mi è giunta notizia che Milano entrerà nella storia inglese. God save the King è stato suonato per l… -