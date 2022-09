‘A scuola basta con i mezzi voti’. Mi permetto di dissentire (Di venerdì 9 settembre 2022) Ormai è una direttiva che si sono dati i capi d’istituto: a scuola basta con i mezzi voti. Tanto più con i “più” e i “meno”. “La prassi di assegnare voti non interi – ha spiegato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi – attraverso l’uso dei ‘mezzi punti’ e dei ‘più e meno’ è molto infelice. Essa non ha un fondamento normativo e inoltre risulta ambigua nei confronti dello studente. Prassi di questo genere complicano la comunicazione tra scuola, studenti e famiglie. Peraltro non contribuiscono a riempire di senso la valutazione della prestazione didattica. In realtà per attuare seriamente e concretamente una valutazione formativa, lo ribadisco ancora una volta, occorrono una vera didattica per competenze e un effettivo coinvolgimento dello studente”. Ho letto e riletto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ormai è una direttiva che si sono dati i capi d’istituto: acon ivoti. Tanto più con i “più” e i “meno”. “La prassi di assegnare voti non interi – ha spiegato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi – attraverso l’uso dei ‘punti’ e dei ‘più e meno’ è molto infelice. Essa non ha un fondamento normativo e inoltre risulta ambigua nei confronti dello studente. Prassi di questo genere complicano la comunicazione tra, studenti e famiglie. Peraltro non contribuiscono a riempire di senso la valutazione della prestazione didattica. In realtà per attuare seriamente e concretamente una valutazione formativa, lo ribadisco ancora una volta, occorrono una vera didattica per competenze e un effettivo coinvolgimento dello studente”. Ho letto e riletto ...

Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: 'I distinguo in tema di voti non sono una complicazione, semmai una precisazione, ovviamente personale' (leggi) #scuola ht… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'I distinguo in tema di voti non sono una complicazione, semmai una precisazione, ovviamente personale' (leggi) #scuola ht… - ilfattoblog : 'I distinguo in tema di voti non sono una complicazione, semmai una precisazione, ovviamente personale' (leggi)… - BorroniAnna1 : RT @GToccafondi: Per quasi due anni la scuola è stata la prima a chiudere e l’ultima a riaprire. Adesso basta. Nuova emergenza, da covid a… - Marsca8 : RT @GToccafondi: Per quasi due anni la scuola è stata la prima a chiudere e l’ultima a riaprire. Adesso basta. Nuova emergenza, da covid a… -