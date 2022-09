Usa: 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo scuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno studente di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco a Brooklyn, New York. La polizia ha fatto sapere che la sparatoria è avvenuta ieri al McLaughlin Park, circa 15 minuti dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Uno studente di 15 anni è statoa colpi di arma da fuoco in un parco a, New York. La polizia ha fatto sapere che laè avvenuta ieri al McLaughlin Park, circa 15 minuti...

iconanews : Usa: 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo scuola - News24_it : Usa: 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo scuola - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Usa, 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo la scuola - SkyTG24 : Usa, 15enne ucciso in sparatoria a Brooklyn dopo la scuola - ffbikerpi : RT @LeDevoteDiMaria: Tre persone morte uccise da guidatori ubriachi. Manca la soldatessa #USA dedita all'#alcol che ha ucciso il 15enne ma… -