US Open 2022: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz battono il record per la partita finita più tardi nello Slam di New York (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche senza aspettare la fine del quinto set, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono già nella storia insieme. L’italiano e lo spagnolo, infatti, hanno superato il record per la fine più tarda di un match agli US Open, primato che aveva resistito per due minuti nella sfida di ottavi di finale del murciano contro il croato Marin Cilic due giorni fa. Fino ad ora, infatti, i confronti terminati più tardi a Flushing Meadows erano tre. Già, non uno, tre, perché tutti si sono conclusi alla stessa ora, al netto dei secondi che potevano essere in più o in meno: le 2:26 della notte nella città della Grande Mela. Nel 1993 i primi a toccare tale orario furono Mats Wilander e Mikael Pernfors. L’ex vincitore Slam aveva ricevuto una wild card (ed era in declino), ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche senza aspettare la fine del quinto set,sono già nella storia insieme. L’italiano e lo spagnolo, infatti, hanno superato ilper la fine più tarda di un match agli US, primato che aveva resistito per due minuti nella sfida di ottavi di finale del murciano contro il croato Marin Cilic due giorni fa. Fino ad ora, infatti, i confronti terminati piùa Flushing Meadows erano tre. Già, non uno, tre, perché tutti si sono conclusi alla stessa ora, al netto dei secondi che potevano essere in più o in meno: le 2:26 della notte nella città della Grande Mela. Nel 1993 i primi a toccare tale orario furono Mats Wilander e Mikael Pernfors. L’ex vincitoreaveva ricevuto una wild card (ed era in declino), ...

