Troppo Bayern per l'Inter: al Meazza finisce 0 - 2 (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Inter fa quello che può contro un Bayern Monaco più veloce, più tecnico, più pressante. Semplicemente più forte. I bavaresi sbancano San Siro vincendo 0 - 2 ed infliggendo ai nerazzurri la seconda ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) L'fa quello che può contro unMonaco più veloce, più tecnico, più pressante. Semplicemente più forte. I bavaresi sbancano San Siro vincendo 0 - 2 ed infliggendo ai nerazzurri la seconda ...

Renzoo1384 : RT @wazzaCN: Nota di merito ad un grande Mkhytarian, mi è piaciuto tantissimo. Oltre a Lautaro che ci ha messo tutto e anche di più. L’Inte… - infanzialieta : RT @fcin1908it: Champions League, Inter-Bayern 0-2 (Sane, aut D'Ambrosio). Troppo forte il Bayern, nettamente superiore per tutta la part… - juornoit : #Juorno #Bayern troppo forte per l’#Inter #Champions #InterBayern - paolochiariello : #Juorno #Bayern troppo forte per l’#Inter #Champions #InterBayern - zazoomblog : Bayern troppo forte. Nemmeno un minuto per Barella dopo il derby... - #Bayern #troppo #forte. #Nemmeno -