Tennis: Us Open, Swiatek in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) New York, 8 set. - (Adnkronos) - Iga Swiatek approda in semifinale allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la statunitense Jessica Pegula, numero 8 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 55 minuti. Swiatek affronterà in semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 6 del mondo e de tabellone.

