Surf, Fioravanti: “Stagioni lunghissime, la mia è stata come quella dell’Inter” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Le Stagioni sono lunghissime. La mia che volge al termine è stata come quella dell’Inter che è appena iniziata. Io non ho superato il taglio del Championship Tour ma ora sono secondo nelle Challenger Series e mi sento più forte e pronto di prima. Per l’Inter può ancora succedere di tutto, ha solo perso due partite”. Così Leonardo Fioravanti a margine dell’anteprima di “No Contest”, la nuova serie firmata Red Bull sui i Surfisti d’élite, e di “The Cut”, un cortometraggio sui suoi allenamenti in Portogallo. L’azzurro del Surf, primo italiano a partecipare alle Olimpiadi, ha poi concluso parlando del suo sogno: “Ho 24 anni e il meglio deve ancora venire. Il mio sogno resta vincere una medaglia Olimpica e la Coppa del Mondo. Obiettivi ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Lesono. La mia che volge al termine èche è appena iniziata. Io non ho superato il taglio del Championship Tour ma ora sono secondo nelle Challenger Series e mi sento più forte e pronto di prima. Per l’Inter può ancora succedere di tutto, ha solo perso due partite”. Così Leonardoa margine dell’anteprima di “No Contest”, la nuova serie firmata Red Bull sui iisti d’élite, e di “The Cut”, un cortometraggio sui suoi allenamenti in Portogallo. L’azzurro del, primo italiano a partecipare alle Olimpiadi, ha poi concluso parlando del suo sogno: “Ho 24 anni e il meglio deve ancora venire. Il mio sogno resta vincere una medaglia Olimpica e la Coppa del Mondo. Obiettivi ...

